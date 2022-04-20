Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre hücum hattına güç katmak isteyen siyah beyazlı ekip, Polonyalı forveti gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ismael'den onay çıktı! Kartal'dan Adam Buksa harekatı!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yeni sezon öncesi 3-4-3 sistemine göre transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme MLS Ligi'nde forma giyen 1.93'lük Polonyalı yıldız Adam Buksa geldi. Siyah-beyazlılar Buksa'nın menajeri ile temasa geçti.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu sonrasında yeni sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Beşiktaş'ta hareketlilik artıyor.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth için girişimlerini sürdürürken, Fransız hocanın iki forvet takviyesi birden istediği ortaya çıktı.