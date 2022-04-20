Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon sonunun yaklaşmasıyla transfer görüşmelerini hızlandırdı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a İngiliz golcü: Rhys Healey!
Beşiktaş transfer haberi: Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. Beşiktaş'ta teknik patron Ismael'in önerisiyle Fransa'da Lig 2 gol kralı Rhys Healey ismi gündeme geldi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 14:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 14:24
Kadroda büyük değişime hazırlanan siyah-beyazlılar hücum hattı için de çalışmalarını sürdürüyor.
Fanatik'in haberine göre; Ismael'in önerisiyle Beşiktaş yöneticileri Fransa'da Lig 2 gol kralı Rhys Healey'i gündemine ekledi.