BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı anılan Anderson Talisca'dan kafaları karıştıran paylaşım!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı anılan Anderson Talisca'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Süper Lig devlerinin gündeminde olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Özellikle adı eski takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı 10 numara, kafaları karıştıran bir paylaşıma imza attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 06:40