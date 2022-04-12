Teknik direktör Valerıen Ismael ile yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce izlenen ve olumlu rapor verilen isimler Fransız teknik adama gösterildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yerli aşısı! Hedefte Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç var
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, yerli oyuncular için seferber oldu. Gündemde ise Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç'ın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 06:40
Valerıen Ismael kendi oyuncu listesinden de futbolcu bakarken, gelecek sezon değişecek yabancı kuralı transferde önemli rol oynayacak. Bu kapsamda Beşiktaş stoper hattında yerli isimleri katmak istiyor
BEDELSİZ GELEBİLİR
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Abdülkerim ile büyük oranda anlaştı. 27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Y. Malatya'dan Mustafa Eskihellaç ile ilgileniyor.