BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yerli aşısı! Hedefte Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç var

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a yerli aşısı! Hedefte Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç var

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, yerli oyuncular için seferber oldu. Gündemde ise Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç'ın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 06:40