GEÇEN SEZON PARLADI

Takvim'in haberine göre yönetim, Sörloth'tan sonra listeye bir isim daha ekledi. Bu ismin, ABD Ligi ekiplerinden New England'ta forma giyen Adam Buksa olduğu öğrenildi. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Polonyalı forvetin kulübüyle sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek.