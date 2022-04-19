Savunma bölgesine takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktörü Valerien İsmael'in de onayıyla adaylar için çalışmalara başladı. Listesinde öncelikli 2 isim bulunan siyah beyazlı kulüp, Giresunspor maçı sonrası bir de tanıdık bir adayı ekledi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da gündem savunma hattı! Milos Veljkovic, Patric ve Alexis Pérez...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekip, önceliğini savunma bölgesi olarak belirledi. Kara Kartal, Bremen’den Milos Veljkovic, Lazio’dan Patric ile ilgileniyor. Listeye giren son adaysa Giresunlu Alexis Pérez. İşte ayrıntılar...
Bu stoperlerden ilkinin Almanya'da Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Milos Veljkovic olduğu belirtildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki Sırp savunmacı ile temas kurduğu öğrenildi.
İtalyan ekibi Lazio'da oynayan 29 yaşındaki Patric'te de durum aynı. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan ekibi ile haziran sonunda kontratı sona erecek futbolcu ile Kazancı'nın menajerler üzerinden görüşmelere başladığı ifade edildi.