GELENLER YILDIZ OLMAYACAK

Sportif direktör Kazancı son basın toplantısında "Görüştüğümüz isimler var. Geldiği zaman 'Bu kim' denilecek ama sahada isteneni verecek isimlerle görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız futbolculara yönelmeyecek olan kartal bu yüzden sözleşme sonuna yakın adaylardan seçim ya pacak.