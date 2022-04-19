Beşiktaş'ın Barcelona'dan 1 sezonluğuna kiraladığı Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oluyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Miralem Pjanic’in yeni adresi belli oluyor! İspanyol basını duyurdu
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlı takımın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in geleceği belli oluyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Boşnak yıldız için Inter'in ardından Milan da devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 16:57 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022- 17:01
İspanyol basınında yer alan habere göre Boşnak yıldız için Inter'in ardından Milan da devreye girdi.
Barcelona'nın bonservisiyle göndermeyi planladığı Pjanic için tek sorunun ise yüksek maaşının olduğu ifade edildi.