BEŞİKTAŞ HABERİ - Miralem Pjanic’in yeni adresi belli oluyor! İspanyol basını duyurdu

Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlı takımın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in geleceği belli oluyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Boşnak yıldız için Inter'in ardından Milan da devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 16:57 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022- 17:01