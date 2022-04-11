Valerien İsmael Beşiktaş'a bahar getirdi. Fotomaç'ta yer alan haberde, sözleşme imzalandığında Beşiktaşlıların tereddütle baktığı Fransız hoca, şimdiden beklentilerin üzerine çıkıp takımı coşturdu. Saha kenarındaki hırsı, maç sonu açıklamaları, oyuncularla iletişimi sanki "40 yıllık Beşiktaşlı" izlenimi veren İsmael, bunu bir de oynattığı futbol sistemi ile süsledi. Kartal'ın başında daha 2 maça çıkmasına rağmen takımın değişimi net olarak görüldü. İlk olarak lider Trabzon'la üstelik deplasmanda oynanan maçta rakibi adeta kendi sahasına hapseden siyah beyazlılar, sanki şampiyonluğa yürüyen taraf kendileriymiş izlenimi verdi.

TARAFTARLAR TRİBÜNE ÇAĞIRIP ALKIŞLADI

Geçtiğimiz gün oynanan Alanyaspor sınavı ise Beşiktaş'taki bariz farkı bir kez daha ortaya koydu. Ligde 4 hafta sonra kazanan Kara Kartallar, bu sezon 2. kez bir maçta 4 gol atarken yine bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol kaydetme başarısı gösterdiler. İsmael gelmeden önce sistemine karşı yapılan Rıdvan ve Rosier'in boşta kalacağı eleştirileri de haksız çıktı. Rosier 2 maçta 1 gol, 2 asist yaptı; Rıdvan da 1 asiste imza attı. Beşiktaş taraftarı da methiyeler dizdiği yeni hocası Valerien İsmael'i Alanya sınavı öncesi ve sonrasında tribünlere çağırarak sevgisini gösterdi.