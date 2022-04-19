Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon da serbest kalacağımı biliyor. Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayalı uzun zaman oldu ki bunu özlüyorum" ifadelerini kullandı. " ifadelerini kullandı.