Arsenal'in sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız golcüsü Alexandre Lacazette birçok kulüple transfer görüşmesinde bulunduğunu açıkladı.
Adı Beşiktaş’la anılıyordu! Alexandre Lacazette’ten transfer açıklaması
Beşiktaş transfer haberi: Adı siyah-beyazlı takımla anılan Alexandre Lacazette, geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, transferiyle alakalı önemli sinyaller verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Fransız basınından Canal Plus'a konuşan Lacazette, tekliflere açık olduğunu ve henüz geleceğine ilişkin net bir karar vermediğini söyledi.
Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon da serbest kalacağımı biliyor. Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayalı uzun zaman oldu ki bunu özlüyorum" ifadelerini kullandı. " ifadelerini kullandı.