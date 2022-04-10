Ismael demişken, Beşiktaş'ın onsuz geçen günlerine yazık. Çok zorlu bir sistemi, hem de bu sistem için çok uygun olmayan bir kadroyla muhteşem oynatıyor. Trabzon deplasmanında rakibe iki uzun top dışında pozisyon vermemişti, Alanya maçında da aynısını yaptı. İşin ilginç yanı geçen haftaki gibi dün de o uzun top sonucunda gol geldi. Dikkat!