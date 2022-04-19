Beşiktaş'ın sezon öncesinde kadrosuna kattığı Alex Teixeira, bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamadı ve performansıyla sınıfta kaldı.
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kararı! Kasımpaşa maçında...
Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Giresunspor maçındaki performansıyla eleştirilen Alex Teixeira, Kasımpaşa karşılaşmasında kızağa çekiliyor. Siyah beyazlılarda, teknik direktör Valerien Ismael'in Brezilyalı yıldız yerine Miralem Pjanic'i düşündüğü belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 12:25
GZT Giresunspor deplasmanındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Teixeira'ya kulübe yolu göründü.
Teixeira yerine Pjanic sahada
Valerien Ismael'in geldiği günden bu yana şans verdiği ancak yine etkisiz kalan Brezilyalı futbolcunun Giresunspor maçındaki futbolu bardağı taşırdı.