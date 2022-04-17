Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında geliyordu. Belçikalı golcü attıklarından çok kaçırdıklarıyla birçok maçın kötü kahramanı olmuştu. Pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük olan 28 yaşındaki oyuncu (%16), buna rağmen Süper Lig'de 14 golle krallığın çok yakınında. Hatayspor'dan El Kaabi (15), Kasımpaşa'dan Umut Bozok (14) ve Çaykur Rize'den Pohjanpalo (14) ile birlikte sıkı bir zirve yarışında olan siyah-beyazlı oyuncunun, son oynanan Alanyaspor maçında attığı 2 golle birlikte öz güveni yükseldi.

KARARI HOCA VERECEK

Sabah'ın haberine göre; sezon sonu için krallıkta gözü olan Batshuayi'nin tacını takarak eleştirilere yanıt vermek istediği belirtildi. Yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in sisteminde kendisini daha özgür hisseden Batshuayi'nin kalan 6 maçtaki performansı takımdaki kaderini çizecek. Her ne kadar sezon sonu ayrılacağı belirtilse de beklenen golleri atarsa kalma ihtimali artacak. İsmael, oyuncusunun son düzlükteki formuna bakarak hakkındaki kararı verecek. Fransız hoca kalmasını isterse yönetim, mevcut şartları hafifleterek kadrosuna katmaya çalışacak

Bu sezon ligde 27 maçta 4'ü penaltıdan olmak üzere 14 gol kaydeden Michy Batshuayi, 5 de asist yaptı.