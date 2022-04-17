Sezon sonu Lazio ile olan sözleşmesi sona erecek olan İspanyol stoper Patric için Beşiktaş ve Valencia devreye girmişti.
İtalyanlar duyurdu! İşte Beşiktaş'ın Patric teklifi
İtalyan basını Beşiktaş'ın Lazio'dan kadrosuna katmak istediği stoper Patric'e yaptığı teklifi açıkladı. Siyah beyazlılar, Patric transferi için İspanyol kulübü Valencia ile yarışıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve o teklif... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 06:40
Takvim'in İtalyan basınından derlediği haberde, Patric için yapılacak teklifin detayları paylaşıldı. Lazio'dan 750 bin Euro kazanan İspanyol futbolcuya İtalyan ekibi Lazio yeni kontrat için1 milyon Euro önerecek.
Haberde Valencia'nın da 1.2 milyon Euro önereceği, Beşiktaş'ın da bu rakama yakın bir teklifte bulunacağı iddia edildi. İspanyol futbolcunun menajeri ile görüşmelerin devam ettiği de ifade edildi.