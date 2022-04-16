Beşiktaş haberler: Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı. Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Omuzlardan inmeyen futbol devi, Beşiktaşımızın efsanesi Baba Hakkı Yeten’i vefatının 33. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Divan Kurulu üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

İşte Beşiktaş'ın Hakkı Yeten paylaşımı