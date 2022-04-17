Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Giresunspor maçı sonrası konuştu!

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 0-0 sona eren Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 22:59