Ara transfer döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı Luuk de Jong'u yeniden gündemine alan Beşiktaş, Sevilla'nın kapısını bir kez daha çaldı.
Beşiktaş'tan Luuk de Jong girişimi! Gelecek sezon...
Beşiktaş gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezonu Barcelona'da geçiren Hollandalı forvet Luuk de Jong için devreye girdi. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 12:01
Valerien Ismael'in de onay verdiği golcüyü gelecek sezon kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, temasları hızlandırdı.
Luuk de Jong'un beklenenden daha iyi oynamasına rağmen önümüzdeki yıl Barcelona'da devam etmeyeceğini öne süren Todofichajes, Katalan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediğide de iddia etti.