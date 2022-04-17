Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Rakiplerle olan puan farkını eritmek istiyorduk ama maalesef olmadı. İkinci yarıda özellikle daha etkiliydik. İlk yarıda topu hızlı kullanamadık. Fırsat bulduk, burada gol atmalıydık. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. Her şeyi denedik. Özellikle son 30 dakika da baskı kurduk ama ödülünü alamadık.

Rakip oyunu geriden karşıladı. Çok fazla ortalar yaptık. Bu tarz maçlarda rakip ortaları karşılayınca yapacak pek bir şey kalmıyor. Böyle maçlarda bulduğun pozisyonları gole çevirmen gerekiyor.

Bütün futbolcularımızdan çok beklentimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca, tabii ki daha iyi performans göstermesi gerekenler olabilir ama geniş bir kadromuz var, önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız.