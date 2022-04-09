Bu işi herkes sevdi! Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e ısındı

Beşiktaşlı futbolcular, Valerien Ismael'e çabuk ısındı. Doğru ve yanlışı anında öğretme metodu kullanan teknik heyetin yaklaşımını siyah-beyazlı oyuncular çok kıymetli görüyor. Özellikle Josef, Ghezzal ve Montero hem oyun kurgusu hem de saha içinde aldıkları rollerden dolayı son derece memnunlar. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 06:40