Valerien İsmael yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ta bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi keyifler yerinde. Sabah'ın haberine göre; Futbolcular, İsmael'in oyun stili ve antrenman sistemine çok çabuk uyum gösterdi.
Bu işi herkes sevdi! Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e ısındı
Beşiktaşlı futbolcular, Valerien Ismael'e çabuk ısındı. Doğru ve yanlışı anında öğretme metodu kullanan teknik heyetin yaklaşımını siyah-beyazlı oyuncular çok kıymetli görüyor. Özellikle Josef, Ghezzal ve Montero hem oyun kurgusu hem de saha içinde aldıkları rollerden dolayı son derece memnunlar. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Valerien İsmael yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ta bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi keyifler yerinde. Sabah'ın haberine göre; Futbolcular, İsmael'in oyun stili ve antrenman sistemine çok çabuk uyum gösterdi.
1 saat süren çalışmalar çok yorucu geçse de Fransız hocanın "Eğlenceli idman" felsefesi oyuncuları fazlasıyla mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, antrenmanlarda su içme fırsatı bile bulamıyor ancak bundan hiç şikâyetçi değiller.
TAKIMA GÖRSEL EĞİTİM VERİLİYOR
İsmael'in iki yardımcı antrenörü sürekli oyuncularla birebir toplantılar gerçekleştiriyor. Ayrıca defans, orta saha ve hücum oyuncularıyla ayrı görüşmeler yapan Fransız çalıştırıcının ekibi; taktik tahtası ve resimler kullanarak takıma görsel olarak eğitim veriyor.