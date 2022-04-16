Beşiktaş yönetimi, Alex Teixeira'yla yollarını ayırmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı teknik heyet Alex Teixeira için bir rapor hazırladı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş Alex Teixeira kararı!
Süper Lig'de gözünü yeni sezona çeviren Beşiktaş, lig bitmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılarda Alex Teixeira'nın da geleceği netlik kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşitaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 06:40
Raporda, yıldız futbolcunun kendisini sahaya vermesine rağmen futboldan ayrı kaldığı dönemde ritmini çok kaybettiği, bu nedenle de performansını bir türlü istenen düzeye çıkaramadığı belirtildi.
Brezilyalı'nın takıma katkı vermek adına ekstra çalışmalarda bulunduğu ifade edilirken, yönetim bu konuda yol ayrımına gidecek.