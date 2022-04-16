Yeni hocası Valerien Ismael'le birlikte yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı.
Beşiktaş'ın istediği Halil Akbunar için Göztepe'den cevap geldi!
Beşiktaş transfer haberi | Süper Lig'de 7. sırada bulunan siyah-beyazlı takımda gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar'ı gündemine alan Beşiktaş'a İzmir ekibinden cevap geldi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 10:49
Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, yerli kontenjanının kademeli şekilde artacak olmasından dolayı rotayı Türk futbolculara çevirirken, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ı da listesine almıştı.
Beşiktaş yönetimi, milli kanat oyuncusu için nabız yoklarken, İzmir ekibinden hiç beklemediği bir cevap aldı.