Teknik Direktör Valerien Ismael'in de onayını alan Beşiktaş, Antalyaspor'un yıldızı Doğukan Sinik için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Doğukan Sinik hamlesi! İşte Antalyaspor'un istediği rakam...
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin gündeminde Antalyaspor'da yükselişe geçen Doğukan Sinik var. Öte yandan Akdeniz ekibinin ise Doğukan için istediği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Teknik Direktör Valerien Ismael'in de onayını alan Beşiktaş, Antalyaspor'un yıldızı Doğukan Sinik için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Akeniz ekibinin yönetimiyle masaya oturacağı ve transfer şartlarını öğreneceği belirtildi. 2024 yılına kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan Doğukan için kulübünün kapıyı 4 milyon Euro'dan açması bekleniyor.
Beşiktaş'ın ise Doğukan Sinik transferi için Akdeniz ekibine takasta oyuncu teklif edeceği gelen bilgiler arasında... 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Nuri Şahin ile büyük bir çıkış yakaladı.