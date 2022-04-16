Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i takımın başına getiren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken geniş bir liste üzerinden yürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a gurbetçi orta saha: Daniel Tan Barlaser!
Beşiktaş transfer haberleri | Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan siyah-beyazlılarda transfer çalışmalarına yoğunlaşıldı. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Rotherham United forması giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Daniel Tan Barlaser oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Sabah'ta yer alan habere göre takımdaki Türk oyuncu kalitesini yeni sezonda artırmak isteyen siyah-beyazlılar, İngiltere 1. Ligi'nde Rotherham United forması giyen Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı.
Babası Türk, annesi İngiliz olan Barlaser, kariyerine Newcastle United altyapısında başladı ve sonrasında rotasını İngiltere'nin alt lig takımlarına kırdı.