Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başladı. Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Siyah-beyazlılar İsveçli genç yıldızı listesine aldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael istedi yönetim alıyor! Sebastian Nanasi...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Siyah-beyazlılar orta saha bölgesini güçlendirme kararı alırken, gündemine Malmö'de forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Sebastian Nanasi'yi aldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 13:16
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Malmö'nün 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sebastian Nanasi ile ilgileniyor.
Siyah-beyazlılar, sol kanadın yanı sıra hücumun farklı bölgelerinde de oynayan İsveçli futbolcu transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.