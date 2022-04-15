Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak için Valerien Ismael'in direktifleri doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü Alexander Sörloth için önemli bir hamle yaptı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sörloth planı ortaya çıktı! İşte önerilen rakam
Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, gelecek sezon planlamasına da erken başladı. Siyah-beyazlılar hücum hattını güçlendirmek isterken, gündemine Alexander Sörloth'u almıştı. Kara Kartal'ın, Norveçli golcü için önerdiği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre Valerien Ismael'in onay verdiği Sörloth için siyah-beyazlı kurmaylar, Gedson Fernandes taktiği uygulamaya karar verdi.
Buna göre Beşiktaş, Sörloth'un bonservisini elinde tutan Leipzig'e dikkate değer bir teklifte bulundu.