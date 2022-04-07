Beşiktaş'ta Michy Batshuayi defteri kapandı! Kredisini tüketti

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana beklentilerin çok uzağında Michy Batshuayi ile ilgili karar verildi. Siyah-Beyazlılar'da kiralık olarak görev yapan Belçikalı forvet, yeni sezonda takımda olmayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40