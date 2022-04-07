Beşiktaş'ta Batshuayi'nin, Beşiktaş defteri kapanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Belçikalı oyuncu son oynanan Trabzonspor derbisinde tüm kredisini tüketti.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi defteri kapandı! Kredisini tüketti
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana beklentilerin çok uzağında Michy Batshuayi ile ilgili karar verildi. Siyah-Beyazlılar'da kiralık olarak görev yapan Belçikalı forvet, yeni sezonda takımda olmayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40
Maç boyunca yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen ve kritik penaltıda da direğe takılan Batshuayi, Valerien İsmael tarafından 1 dakika sonra oyundan alındı ve sinirinden kenardaki su şişeleri bulunan termosu tekmeledi.
26 MAÇTA 12 GOL
Beşiktaş'ın 150 bin euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Süper Lig'de maç başına 3.3 şut atarken, oynadığı 26 maçta 12 golde kaldı.