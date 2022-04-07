Beşiktaş, transfer listesine Göztepe'de forma giyen eski futbolcusu Atınç Nukan'ı ekledi. Teknik direktör Valerien İsmael ile yeni bir döneme giren siyah beyazlılar, transfer listesine ise sürpriz bir ismi aldı.
Beşiktaş'tan Atınç Nukan sürprizi! Transferde flaş detay
Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer planlaması sürüyor. Birçok isim ile görüşme halinde olan Siyah-Beyazlılar, son olarak Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı listesine aldı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Göztepe'nin sezon sonundaki durumuna göre Atınç için önereceği bonservis bedelini belirleyecek.
28 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş dışında Süper Lig'den 2-3 takım daha ilgileniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve A Takım'a kadar yükselen Atınç Nukan, 2016 yılında RB Leipzig'e transfer olmuştu.