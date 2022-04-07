Beşiktaş'tan Atınç Nukan sürprizi! Transferde flaş detay

Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer planlaması sürüyor. Birçok isim ile görüşme halinde olan Siyah-Beyazlılar, son olarak Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı listesine aldı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40