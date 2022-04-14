Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde güçlü ve bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, dün Beşiktaş ile ilgili bir transfer haberi paylaştı. Haberde, Beşiktaş'ın Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki İspanyol stoper Patric Gabarron için devreye girdiği ifade edilirken; "Beşiktaş ve Valencia, Patric Gabarron'le serbest oyuncu statüsünde sözleşme imzalamaya çalışıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Lazio yönetimi de İspanyol stoperin menajeriyle görüşecek" denildi.

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İspanyol stoper Patric Gabarron, Lazio formasıyla toplam 150 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta 2 gol atarken, 5 de asist yapmayı başaran tecrübeli oyuncu; sağ bek ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.