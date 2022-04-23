Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la ligin ilk devresinde yolların ayrılmasının ardından gözler yeni hoca arayışına çevrilmişti.
Her şey tersine döndü! Bruno Pinheiro depremi ve Beşiktaş...
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından ismi siyah beyazlılarla anılan Bruno Pinheiro, Portekiz'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının, takımı Estoril ile aldığı kötü skorlar sonrası koltuğu sallantıda. Pinheiro, Beşiktaş'la anlaşma sağlayamamasının ardından Estoril'le çıktığı maçlarda da ilginç bir istatistiğe imza attı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yalçın'la yaşanan ayrılık sonrası siyah beyazlıların ilk hoca adayı olarak Bruno Pinheiro ismi ön plana çıkmıştı.
Siyah beyazlıların ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, katıldığı bir programda Pinheiro'nun yakın zamanda sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.