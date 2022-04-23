Her şey tersine döndü! Bruno Pinheiro depremi ve Beşiktaş...

Her şey tersine döndü! Bruno Pinheiro depremi ve Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından ismi siyah beyazlılarla anılan Bruno Pinheiro, Portekiz'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının, takımı Estoril ile aldığı kötü skorlar sonrası koltuğu sallantıda. Pinheiro, Beşiktaş'la anlaşma sağlayamamasının ardından Estoril'le çıktığı maçlarda da ilginç bir istatistiğe imza attı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 12:48 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 13:18