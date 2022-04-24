BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedelini belirledi!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, birçok Avrupa kulübünün radarında. Yıldız kaleci için siyah beyazlı kulüp son olarak Nice'ten teklif almıştı. Kara Kartal, Ersin için istediği bonservis bedelini ise yukarıya çekti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 06:40