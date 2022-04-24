Beşiktaş'ta geçen sezon Sergen Yalçın'ın kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedelini belirledi!
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, birçok Avrupa kulübünün radarında. Yıldız kaleci için siyah beyazlı kulüp son olarak Nice'ten teklif almıştı. Kara Kartal, Ersin için istediği bonservis bedelini ise yukarıya çekti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 06:40
Genç eldivene Fransa Ligi takımlarından Nice talip olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlı kaleciyi sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Nice, 21 yaşındaki file bekçisi için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyebileceği bildirdi.
Ancak yönetim, daha önce 10 milyon euro olarak belirlenen transfer bedelini 12'ye yükseltti.