İtalya Ligi takımlarından Inter'den, flaş bir hamle geldi. Önümüzdeki yıl için güçlü bir kadro oluştumak isteyen İtalyan devi, takımın ihtiyaçlarına uygun profiller arıyor. Inter, Real Madrid'den Dani Ceballos ve Luka Jovic ilgileniyor. Mavi siyahlılar, Atletico'dan ise Rodrigo de Paul'u gözüne kestirmiş durumda.
TRANSFER HABERİ: Inter Beşiktaşlı Miralem Pjanic için devreye girdi!
İtalya Ligi takımlarından Inter'den, flaş bir hamle geldi. Önümüzdeki yıl için güçlü bir kadro oluştumak isteyen İtalyan devi, Beşiktaşlı Miralem Pjanic için devreye girdi. İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki yıldızla sözleşme uzatmayacağı da belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 19:31
Inter'in hedefi ayrıca Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay ve bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan Miralem Pjanic'te.
İspanol basınında yer alan haberde, Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Miralem Pjanic ve Memphis Depay'ı kadrosunda görmek istiyor.