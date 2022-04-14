İtalya Ligi takımlarından Inter'den, flaş bir hamle geldi. Önümüzdeki yıl için güçlü bir kadro oluştumak isteyen İtalyan devi, takımın ihtiyaçlarına uygun profiller arıyor. Inter, Real Madrid'den Dani Ceballos ve Luka Jovic ilgileniyor. Mavi siyahlılar, Atletico'dan ise Rodrigo de Paul'u gözüne kestirmiş durumda.