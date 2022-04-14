Beşiktaşlı Josef De Souza ve eşinden Ramazan ayında örnek davranış!

Beşiktaşlı Josef De Souza ve eşinden Ramazan ayında örnek davranış!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza ve eşi Danielle, Ramazan ayında örnek bir davranışta bulundu. Souza çifti, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıttı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 18:24