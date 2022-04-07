Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek artıyor...
TRANSFER HABERİ: Braga Rıdvan Yılmaz için geliyor!
Portekiz Ligi takımlarından Braga'nın scout şefi Paulo Meneses, Beşiktaş'ın cumartesi günü Alanyaspor ile oynayacağı maça gelecek. Siyah beyazlıların oynayacağı maçta Rıdvan Yılmaz yakından takip edilecek. Stuttgart'tan sonra Braga da Rıdvan Yılmaz'ı izlemeye gelmiş olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40
Lyon, Marsilya, Stuttgart gibi takımlarla adı anılan Rıdvan'ı şimdiz de Portekiz'in Braga takımının takibe aldığı öğrenildi. Trabzonspor maçında Stuttgart'ın scoutı Sascha Koch izlemeye gelmiş ve Rıdvan için olumlu rapor vermişti.
Takvim'in haberine göre, şimdi de Braga'nın scout şefi Paulo Meneses'in Alanyaspor maçında Siyah-Beyazlı oyuncuyu mercek altına alacağı öğrenildi.