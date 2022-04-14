Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın bonservislerini belirledi. Siyah beyazlılar, genç kaleci için 12, yıldız sol bek için 8 milyon euro isteyecek. Kartal,'da bu iki oyuncunun satışıyla 20 milyon Euro'luk bir gelir elde edilebilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş'ı transfer kadar, satış için de hareketli günler bekliyor.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, uzun süredir Avrupa ekipleriyle adı geçen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için bonservis rakamlarını belirledi. Beşiktaş, geçen sezonki şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Ersin Destanoğlu için, kapıyı çalacak takımından 12 milyon euro bonservis talep edecek.

Ersin'in adı, özellikle Fransız ekipleri Nice ve Lyon ile anılıyor. Beşiktaş'ta Avrupa'ya transferi olası olarak görülen bir diğer isim de Rıdvan Yılmaz. Siyah-beyazlı ekip, milli sol bek için 8 milyon euro'luk bonservis bedeli bekliyor. Avrupalı scoutların da yakından takip ettiği Rıdvan Yılmaz'ın adı; Almanya'dan Stuttgart, İtalya'dan Torino ve İngiltere'den Leicester City ile anılıyor.