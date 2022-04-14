Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.
Transfer bombası patlıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar Milan yolcusu
İtalya Ligi ekiplerinden Milan, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar için devreye girdi. Fransız basınında yer alan haberde, golcü futbolcunun sezon sonunda İtalyan devine yakın olduğu öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 20:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022- 20:12
Fransız basınında yer alan haberde, Kamerunlu golcünün, gösterdiği performansla İtalyan kulübü Milan'ın radarına girdiği belirtildi.
Haberde, Milan'ın geçtiğimiz aydan bu yana 30 yaşındaki forveti istediği ve temasların kurulduğu ifade edildi.