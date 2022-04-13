Beşiktaş dış transfer için ciddi adımlar atıyor. İsmaiel'in istediği oyuncular için araştırmalarını yapan siyah beyazlılar, radarına Peter Barath'ı aldı. 20 yaşındaki Macar ön liberonun menajeri ile temas sağlanırken, oyuncu ile de görüşme yapılacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a genç orta saha! Peter Barath ile sezon sonunda masaya oturulacak
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Peter Barath'ı gündemine aldı. Siyah beyazlı ekip, 20 yaşındaki Macar orta saha ile sezon sonunda masaya oturmayı planlıyor.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 06:40
Debrecen ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme maddesi bulunan genç futbolcu için kulübü de opsiyon maddesini kullanabilir.
Fotomaç'ın haberine göre; Kartal'ın bu transferi 1 milyon euro'nun altında bonservise bitirmek istediği öğrenildi. Barath bu sezon ligde 27 maça çıkarken, 4 asist yaptı.