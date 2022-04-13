Beşiktaş dış transfer için ciddi adımlar atıyor. İsmaiel'in istediği oyuncular için araştırmalarını yapan siyah beyazlılar, radarına Peter Barath'ı aldı. 20 yaşındaki Macar ön liberonun menajeri ile temas sağlanırken, oyuncu ile de görüşme yapılacak.