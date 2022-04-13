Beşiktaş'ta performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerini peşine taktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na dev kanca! Hollanda devi...
Beşiktaş'ta sergilediği performansla göz dolduran Ersin Destanoğlu için Hollanda ekibi Ajax yakın takibe başladı. Genç file bekçisi için sportif direktör Ceyhun Kazancı, sezon sonunda teklif gelmesini bekliyoruz ifadelerinde bulunmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre Fransa ekibi Nice ve Lyon'un takibi altında olan 21 yaşındaki kaleci için Ajax'ın da hamle yaptığı iddia edildi.
Onana'nın gelecek sezon için İtalyan devi Inter ile prensip anlaşmasına varması üzerine genç bir file bekçisi arayışına giren Hollanda ekibinin, uzun vadede kullanabileceği Ersin'i listesine aldığı kaydedildi.