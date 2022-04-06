Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz atağı! Masadaki rakam...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz için temaslarını sürdürüyor. Alman kulübü, 20 yaşındaki milli futbolcu için ilk teklifini iletmişti. Beşiktaş ise teklifi yükseltmesini talep etti. İşte iki kulüp arasındaki görüşmelerin son detayları...
Alman kulübü Stuttgart, 20 yaşındaki genç sol bek için Siyah- Beyazlı yönetime 7.5 milyon Euro civarında bir teklif sunmuş Beşiktaş yönetimi ise Rıdvan Yılmaz için 10 milyon Euro talep etmişti.
Takvim'in haberine göre Stuttgart scout'ı Sascha Koch, Rıdvan Yılmaz'ı izledi ve olumlu rapor verdi. Alman kulübü ile Beşiktaş arasında görüşme trafiği hızlanacak. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi.