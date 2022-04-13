Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Valerien Ismael'i taraftar bağrına basıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Genç Kartal'ın Ismael sevgisi!
Beşiktaş'ta göreve yeni başlayan teknik direktör Valerien Ismael kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı. Giresunspor hazırlıklarını sürdüren Kartal'da antrenman basına açık gerçekleştirildi. Genç taraftarın Ismael ile kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. İşte o sevgi dolu anların detayları...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 14:43
Fransız teknik direktör, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında oynanan futbol ile taraftarından tam not aldı.
Beşiktaş'ta Giresunspor hazırlıkları devam ederken antrenman basına açık gerçekleştirildi.