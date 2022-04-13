"O BİR ÇILGIN"

Çılgın bir enerjisi var. Bunu bize iletir ve bizi de yanına alır. Bana güveniyor, beni teşvik ediyor ve beni zorluyor. Verimliysem, kısmen bana aşıladığı koçla da bağlantılı. Bunu takım aracılığıyla hissediyoruz, oyuncular arasındaki atmosfer çok iyi. Bir gruba nasıl liderlik edileceğini biliyor.