Kariyerini Fransa ekibi Marsilya'da sürdüren Cengiz Ünder Fransız basınına konuştu. Ünder hem geleceği hakkında hem de takımdaki son durumu hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cengiz Ünder'den Beşiktaş itirafı!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - A Milli Futbol Takımımız ve Marsilya'da gösterdiği performansla göz dolduran Cengiz Ünder, Fransız basınına konuştu. A Spor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Ünder'den çarpıcı Beşiktaş açıklaması geldi. İşte Cengiz Ünder'in sözleri...
Kariyerini Fransa ekibi Marsilya'da sürdüren Cengiz Ünder Fransız basınına konuştu. Ünder hem geleceği hakkında hem de takımdaki son durumu hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.
"TRİBÜNDE TÜRK BAYRAĞI GÖRÜNCE TİTREDİM"
Yaşadığım en çarpıcı ve istisna olaylardan biri. Marsilya'da bu Türk bayrağını görmek oldu. Neler başarıldığını görmek ayrı bir duyguydu. Titriyordum. Ülkem için, kendim için çok gurur duydum. Umarım başka fırsatlar da olur. Bunu görünce kendimi borçlu hissediyorum: Performansımı sürdürmek zorundayım.
"O BİR DÖVÜŞÇÜ"
Kariyerim boyunca yetenekli oyuncularla geliştim, aklımda üç tane var: Daniele De Rossi, Edin Dzeko (Roma'da) ve Jamie Vardy (Leicester'de). Ama Dimitri Payet belki de en yeteneklisi. O bir dövüşçü, hala top oynamayı sevdiğini görebiliyoruz. Onunla geliştiğim için çok şanslıyım. Böyle bir unsurun varlığı bizi motive ediyor.