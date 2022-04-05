Kartal'ın yeni sezon için transfer listesinde olan Koray Günter, Türkiye'ye dönüşe olumlu bakıyor.
TRANSFER HABERİ: Koray Günter Beşiktaş'a doğru!
Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi geldi. Verona ile 1 yıl kontratı kalan oyuncu, siyah beyazlılardan gelen teklife sıcak bakıyor. Kartal'ın Koray için mutlaka teklif yapacağı ve yerli stoper olarak 27 yaşındaki futbolcuya öncelik verdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 06:40
Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden bir hayli memnun olan tecrübeli stoper, sezon bitiminde kulübü Hellas Verona ile anlaşılması halinde siyah-beyazlı formayı giymeyi istiyor.
Sabah'ın haberine göre, İtalyan ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koray için Beşiktaş'ın mutlaka teklif yapacağı ve yerli stoper olarak öncelik verildiği belirtildi.