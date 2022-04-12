Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, West Bromwich'i çalıştırdığı dönemde Championship'te çok beğendiği iki yıldızı Beşiktaş'a getiriyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael onları istedi! Jed Wallace ve Tom Lawrence...
Sezon sonunda birçok oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket ederken; Fransız çalıştırıcı kanat bölgesine Jed Wallace ve Tom Lawrence'ı istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Millwall forması giyen ve sağ kanatta oynayan Jed Wallace ve Derby County'de sol açık olarak görev yapan Tom Lawrence Siyah-Beyazlı takıma imzaya çok yakın. İki oyuncunun da takımlarıyla sözleşmeleri bitiyor...
İki oyuncuyla kurulan temasların çok olumlu geçtiği ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın iki oyuncuyla da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İki oyuncunun kendi oynatmak istediği sisteme çok uygun olduğunu söyleyen Valerien İsmael'in daha Beşiktaş ile anlaşmadan önce Kazancı ile yapılan görüşmelerde bu futbolcuların isimlerini yönetime verdiği belirlendi.