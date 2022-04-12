Beşiktaş'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek istediği üç isimden biri olan Domagoj Vida ile görüşmeler yeniden hız kazandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida kararını verdi! Takımdan ayrılacak mı?
Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Domagoj Vida'nın geleceği merak konusu. Siyah beyazlı ekiple sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hırvat stoper, 1.5 milyon Euro'luk yeni teklife evet dedi. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Valerien Ismael'in takımda kalmasını istediği oyunculardan olan Hırvat stoper ile pazarlıklar yoğunlaştı.
Yıllık 3.4 milyon Euro olan maaşında büyük bir indirim isteyen yönetim, Vida'nın 2 milyon Euro'ya kadar düşmesi ve altına inmemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; yapılan pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncu 1.5 milyon seviyesine kadar düştü.