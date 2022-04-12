Yıllık 3.4 milyon Euro olan maaşında büyük bir indirim isteyen yönetim, Vida'nın 2 milyon Euro'ya kadar düşmesi ve altına inmemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; yapılan pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncu 1.5 milyon seviyesine kadar düştü.