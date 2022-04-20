TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın Oğuzhan Özyakup kararı belli oldu!

Beşiktaş'ta 10 yıl forma giyen ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Haziran ayında siyah beyazlılarla ayrılık kararı alan milli futbolcuyla Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürülmüştü. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Oğuzhan'la ilgili kararı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 13:11