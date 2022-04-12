BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Luis Suarez bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Valerien Ismael önderliğinde yeni sezonu domine edecek bir kadro kurmak istiyor. Özellikle Batshuayi'yle yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin hedefinde ise Luis Suarez'in olduğu öğrenildi. Gelişmeleri son olarak İspanyol basını da duyurdu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 06:40