Beşiktaş'ta Luis Suarez konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce siyah beyazlı takımın listesine girdiği iddia edilen 35 yaşındaki forvet için İspanyol basınından da iddialar geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Luis Suarez bombası! Transferi İspanyollar duyurdu
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Valerien Ismael önderliğinde yeni sezonu domine edecek bir kadro kurmak istiyor. Özellikle Batshuayi'yle yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin hedefinde ise Luis Suarez'in olduğu öğrenildi. Gelişmeleri son olarak İspanyol basını da duyurdu. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın Todofichajes sitesinden derlediği haberde; Beşiktaş yönetiminin Suarez için oyuncunun menajeriyle tamas kurduğu öne sürüldü.
"Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan, Batshuayi'den de istediği verimi alamayan Türk ekibi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek dünyaca ünlü oyuncu için uğraşıyor" ifadeleri kullanıldı. Suarez bu sezon Atletico formasıyla 39 maçta 13 gol, 2 asist üretti. Tecrübeli kramponun piyasa değeri 15 milyon euro civarında.