Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazı kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulunuyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Kazancı, "Hem saha içinde bize katkı verecek hem de maddi anlamda kulübümüze katkı sağlayabilecek isimler için çalışıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olan takımımızı yaratacağız. Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor. Hocamızla da her gün bu konuda toplantı yapıyoruz. Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak; bazıları da yeni duydukları ancak yıldız potansiyeline sahip oyuncular olacak. Beşiktaş'ın yıldızlarını, kendi üretmesi de lazım. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı açıklamalarda bulunuyor. Siyah-beyazlı kulübün gündemini değerlendiren Kazancı; transfer çalışmaları, Valerien Ismael, Önder Karaveli ve Sergen Yalçın'a kadar birçok konuya da değindi.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"DOĞRU TRANSFERLERİ YAPABİLMEK ÖNEMLİ"

"Hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru transferleri yapabilmek, üretmek ve satmak çok önemli. Bunun altında çok detaylı şekilde çalışmak var."

"TARAFTARIN ISMAEL İLE BÜTÜNLEŞTİĞİNİ GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"

"Valerien Ismael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor."

"KULÜBE KATKI SAĞLAYACAK İSİMLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Hem saha içinde bize katkı verecek hem de maddi anlamda kulübümüze katkı sağlayabilecek isimler için çalışıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olan takımımızı yaratacağız. Hocamız daha yeni geldi. Milli aradan sonra adam akıllı bir hafta çalışma fırsatı bulunabildi. Vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla yola devam edilir, o kararlaştırılacak. Bir de işin maddi boyutu var. Hocamızın gelişiyle yazılım-donanım anlamında yatırımlar yapmaya başladık. Beşiktaş'ı dünya standartlarında yarıştırmak için her şeyi yapıyoruz."

"YILDIZ POTANSİYELİNE SAHİP İSİMLERİ ALACAĞIZ"

"Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor. Hocamızla da her gün bu konuda toplantı yapıyoruz. Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak; bazıları da yeni duydukları ancak yıldız potansiyeline sahip oyuncular olacak. Beşiktaş'ın yıldızlarını, kendi üretmesi de lazım. Bu çok önemli."

"VIDA, GÜVEN VE LARIN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım. Larin ile görüşmelerimiz yaz ayından beri devam ediyor. Konu maddi. Olumsuz bir durum var diyemem, Valerien hocamızın da raporu doğrultusunda görüşmelerimiz devam edecek. Larin, çok değer verdiğimiz bir oyuncumuz. 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor ancak hepsi şu an kadroda bulunan isimler değil. Futbolcularımız ile ilgili kararı hocamızın raporları doğrultusunda hareket edeceğiz."

"HEDEFİMİZ 5-6-7 TRANSFER"

"Türk takımlarının Avrupa elemelerinde yaşadığı en büyük problem transferlerin yetişmemesi. Hedefimiz yeni sezonun ilk antrenmanına transferleri hazırlamak. 14 isim gidecek ama 14 oyuncu gelmeyecek. Hedefimiz 5-6-7 transfer."

"ATIBA TEKNİK HEYETE KATILABİLİR"

"Atiba simge oyuncularımızdan biri. Ailemizden biri, kaptanımız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın. Konuşulabilir."

"ÖNDER KARAVELİ ÇOK BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERDİ"

"Önder Karaveli çok başarılı bir performans gösterdi. Sezon sonuna kadar devam etmek isterdik ama bunu yapamadık. Sergen Yalçın da Önder Karaveli de Beşiktaş'a zarar vermemek için görevden ayrıldılar."

"ERSİN VE RIDVAN İÇİN TEMASA GEÇİLDİ"

"Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Ersin ve Rıdvan için yazın resmi teklifler alacağız. Oyuncularla da konuşup karar vereceğiz."

"ISMAEL'İN TEK TARAFLI FESİH MADDESİ VAR"

"Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi var. Oldukça uygun bir madde."

PJANIC, BATSHUAYI VE TEIXEIRA...

"Pjanic ve Batshuayi ile ilgili verilmiş net bir karar yok. Teixeira'nın durumunu bazı takımlar sordu."