Beşiktaş'ın Fransız hocası Valerien Ismael, taraftara umut dolu mesajlar verdi. 46 yaşındaki antrenör, "Futbol tutku işi, taraftarımız da bize inanılmaz bir coşku veriyor. Sezonu bitirmiş gibi değil, yeni başlamış gibi düşünüyoruz; her gün daha da iyi olacağız" dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, siyahbeyazlı camiaya umut dolu açıklamalarda bulundu. Trabzonspor beraberliğinin ardından Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta keyifler biraz olsa da yerine geldi. Takımın başına getirildiği ilk günden itibaren sert eleştirilere maruz kalan Fransız teknik adamın, hem Trabzonspor hem de Alanya maçlarında oynattığı futbol; taraflı tarafsız herkesten geçer not almayı başardı. Fotomaç'ın haberine göre; 46 yaşındaki çalıştırıcı siyah-beyazlı camianın kendisine gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı.

ENERJİK VE TUTKULUYUZ

"Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ederim. Stattaki idmandan sonra, Alanya maçındaki atmosfer tek kelimeyle harikaydı. Futbol bir tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Taraftarımız da bize inanılmaz bir coşku veriyor. Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu oyuncularıma da söyledim. Daha yeni başladık, her geçen gün daha iyi olacağız. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız. Bunu başardığımız sürece sahada oyuncular, kenarda bizler, tribünde taraftarlar ve kulüpte de başkan ile yöneticiler hep birlikte keyif alacağız. Dediğim gibi, iyi yoldayız ve yolumuz uzun!.."

BAŞKAN NUR ÇEBİ'DEN TAM DESTEK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adam Valerien İsmael'e sahip çıktı. Siyah-beyazlı ekibin Başkanı, "Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı'nın ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda finansal şartlarımıza uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisiyle yeni teknik direktörümüz Valerien Ismael olmuştur. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Beşiktaş taraftarının da teknik direktörümüze sonun kadar destek olacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.