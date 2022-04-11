Sabah'ın haberine göre, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u gelecek sezon düşünmeyen Alman ekibi, oyuncuyu ilk etapta bonservisiyle satmayı planlıyor. Kartal, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için de görüşmelerde bulunacak. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki defansif orta saha, stoperde de görev yapabiliyor.