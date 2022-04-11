Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 4-1'lik Alanyaspor zaferinin ardından Fanatik'e konuştu.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Ceyhun Kazancı bombayı patlattı! İşte gelecekler ve gidecekler listesi
Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, kulübün transfer gündemiyle ilgili olarak flaş açıkmalarda bulundu. Sportif direktör Kazancı; Pjanic, Larin, Batshuayi, Texeira, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Domagoj Vida'nın durumlarına açıklık getirdi. İşte detaylar...
Takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael başta olmak üzere transfer hedefindeki isimler ve takımdaki gelecekleri belirsizliğini koruyan futbolcularla ilgili olarak konuşan başarılı yönetici, net sözler sarf etti. İlk olarak takımla 2 maça çıkıp 4 puan toplayan ve oynattığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbol kamuoyunun beğenisini kazanan Ismael'le ilgili konuşan Kazancı, hocasına övgüler yağdırdı.
Genç futbol adamı, "Valerien Ismael'le anlaşma imzalamadan bir ay önce temas kurduk. Zaten 2 Şubat tarihinde görevinden ayrıldı. Köln Futbol Akademisi eğitimli. Analiz ve sistem adamı. 24 saat analiz yapıyorlar. Hem bizi, hem de rakipleri... Öyle bir kişi ile olmaz deyip 2 analiz uzmanı getirdi. Futbol değişti. Dünyada birkaç yıldız isim ile başarı yakalayan kulüp yok. Olay tamamen takım oyununa döndü. Mesela Sporting bizden iyi kadroya sahip değil. Ama sistem ile sonuç aldı. Bugün Sporting ile oynayalım, iki maçın skoru da oyunu da lehimize olur" dedi.