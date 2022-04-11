Genç futbol adamı, "Valerien Ismael'le anlaşma imzalamadan bir ay önce temas kurduk. Zaten 2 Şubat tarihinde görevinden ayrıldı. Köln Futbol Akademisi eğitimli. Analiz ve sistem adamı. 24 saat analiz yapıyorlar. Hem bizi, hem de rakipleri... Öyle bir kişi ile olmaz deyip 2 analiz uzmanı getirdi. Futbol değişti. Dünyada birkaç yıldız isim ile başarı yakalayan kulüp yok. Olay tamamen takım oyununa döndü. Mesela Sporting bizden iyi kadroya sahip değil. Ama sistem ile sonuç aldı. Bugün Sporting ile oynayalım, iki maçın skoru da oyunu da lehimize olur" dedi.