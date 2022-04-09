Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek 4 maçlık aranın ardından sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 43'üncü dakikalarda Batshuayi, 25'inci dakikada Josef ve 78'inci dakikada Güven Yalçın kaydetti. Alanyaspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 23'üncü dakikada Efecan Karaca'dan geldi.

2'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



23'üncü dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Novais'in pasıyla savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ön direğe koşu yapan Efecan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



25'inci dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Rıdvan'ın kullandığı uzun taç sonrası Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Rosier'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş, ceza sahası içi sol çaprazındaki Josef'e pas oldu. Josef, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.



43'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Rakip sahadaki kısa paslar sonrasında sağ koridorda topla buluşan Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Batshuayi, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan ağlara gönderdi: 3-1.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



65'inci dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla vurdu. Kaleci Marafona topa son anda müdahale etti. Kenara açılan top N'Kooudou bekletmeden içeri çevirdi. Kaleye paralel giden topa Güven ayak koyamadı.



78'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Güven Yalçın, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

WELINTON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Welinton Souza, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekipte, Aytemiz Alanyaspor maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Welinton, mücadelenin 46'ncı dakikasında Tayfur Bingöl'ü formasından çekerek durdurunca sarı kart gördü. Welinton bu kartla birlikte Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynanacak GZT Giresunspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.



VALERIEN ISMAEL'E DESTEK



Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi. Güven Yalçın'ın golüyle karşılaşmada iyice rahatlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, yeni teknik direktörleri Valerien Ismael'e sevgi gösterilerinde bulundu. Takımın istekli oyunu ve skorun 4-1'e gelmesinin Beşiktaşlı taraftarlar, Fransız teknik adam lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.