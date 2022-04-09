Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta, stoper bölgesi için kollar sıvandı. Domagoj Vida ile sözleşme yenilemeye hazırlanan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de gösterdiği performansla ön plana çıkan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Valerien İsmael'den de bu transfere onay çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Beşiktaş teknik direktörü İsmael, Vida'nın takımda kalmasını isterken Hırvat stopere yeni sözleşme teklif edilmesini istedi.



Fotomaç'ın haberine göre, Vida'nın dışında stoper bölgesine bir takviye daha yapılmasını talep eden Fransız hoca, bu konuda önüne getirilen listeden Abdülkerim Bardakçı'ya onay verdi.



İsmael, Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperinin oyun sistemine uyduğunu ve Abdülkerim için şartların zorlanmasını istedi.